11 Eylül’deki duruşmayı hatırlatan Kadri Gürsel: Türkiye adaletsiz yaşayamaz

Cumhuriyet gazetesiyle ilgili soruşturmada tutuklanan gazeteci Kadri Gürsel, cezaevinden mesaj gönderdi: “Türkiye adaletsiz yaşayamaz.”

Gürsel, 303 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu.

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Cumhuriyet’in haberine göre, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Silivri Cezaevi’nde Cumhuriyet yöneticilerini ziyaret etti.

Erkek, Gürsel’in mesajını aktardı: “Türkiye’nin en büyük sorununun adalette çöküş olduğunda çok geniş bir toplum kesimi hemfikir. Mesleki faaliyetlerinden dolayı gazetecilerin terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardımcı olmakla suçlanarak hapse atılıp aylar boyunca demir parmaklıklar ardında tutulmalarının da toplum vicdanında derin bir yara açtığı inkâr edilemez. Türkiye adaletsiz yaşayamaz. Dolayısıyla 11 Eylül’deki Cumhuriyet davası duruşmasında çıkacak olan sonuç adalet açığını daha da büyütmemeli ve yaralı vicdanları bir nebze olsun teskin edici bir şekilde tecelli etmelidir. Bunu, sadece ve sadece mesleki faaliyetlerinden ötürü suçlanarak hapsedilmiş bir gazeteci olarak söylüyorum.”