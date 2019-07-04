11 çocuk, bir gözetmen yanarak öldü: Ceza sekiz ila 12 yıl hapis

Adana’nın Aladağ ilçesinde 11 çocuk ve bir gözetmenin yanarak can verdiği Süleymancılar tarikatına ait yurttaki yangına ilişkin davada 18 sanıktan sekizi, sekiz ile 12 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Yurt müdürü sanık Cuma Ali Genç’e 11 yıl, dernek başkanı İsmail Uğur’a 12 yıl, yurt müdür yardımcısı Mahmut Deniz 10 yıl, dernek yöneticisi sanıklara ise 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verildi.

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Aladağ’da, 29 Kasım 2016’da ortaokulda okuyan kız öğrencilerin kaldığı Süleymancılar cemaatine ait yurtta, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç’in kızı Sare Betül Genç, 8’inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü; 7’nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden, 6’ncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek ile 5’inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ve Cennet Karataş yaşamını yitirmişti.

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yurt yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kızını kaybeden yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç ve yurt çalışanı Mahmut Deniz tutuklanmış; tüm sanıklar ara davada tahliye edilmişti.