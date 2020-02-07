11 CHP’li başkandan ‘kooperatifçilik’ kararı

Adana’da CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı, ‘Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması’nda bir araya geldi. Toplantıda, ‘kooperatifçiliğin tekrar hayata geçirilmesi’ ile fay hattı üzerinde inşaata izin verilmemesi, kaçak yapılaşmanın önlenmesi kararları alındı, ayrıca ‘etkin bir göç politikası’nın hayata geçirilmesi talep edildi.

Fotoğraflar: DHA

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Zeydan Karalar’ın yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile CHP Adana milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.

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Yeni seçilen CHP’li belediye başkanlarının teslim aldıkları belediyelerin ekonomik zorluklar içerisinde olduğunu kaydeden Başkan Karalar, buna rağmen başkanların başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirtti. CHP’li belediyeler tarafından kooperatifçiliğin tekrar hayata geçirileceğini anlatan Karalar, şöyle dedi: “CHP’li belediyeler kooperatifçiliği Türkiye’de konu haline getirdiler. Kooperatifçilik köyden kente göçü engelleyecek. Türkiye bir tarım ülkesi ama Türkiye şu anda ne yediğini bilmiyor. Bu belediyeler aynı zamanda kooperatifler sayesinde ürünün hızlı, zamanında, her iki tarafa da kazandıran yapıya dönüştürecek.”

Deprem ve göç konusunda ortak karar alındı

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı, çalıştayın ardından gazetecilerle, değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Zeydan Karalar, olası afetlerde alınacak tedbirler ve hızlı müdahale konularında nisan ayında toplantı düzenleyeceklerini ve sonuç bildirgesini paylaşacaklarını söyledi. Karalar, 11 büyükşehir belediyesi olarak fayların üzerinde inşaat yapılmaması, kaçak ve ruhsata uygun olmayan yapılarla daha ciddi mücadeleyle ilgili kararların alınacağını kaydetti.

Türkiye’nin ciddi bir göç sorunu yaşadığını ve olası bir göç dalgasında sığınmacılar konusunda alınması gereken tedbirlerin oluşturulması için rapor hazırlama görevinin Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne verildiğini belirten Karalar, “Göç konusunda kalıcı ve etkili bir göç politikası oluşturulmasını öneriyoruz. Bu konuda önümüzdeki Nisan ayında yapacağımız çalışmaların detaylarını paylaşacağız. Büyükşehir belediyeleri olarak yapılan ve yapılacak yatırımlarda başta raylı sistemler olmak üzere ulaşım konusunda ortak hareket etme kararı aldık” dedi.