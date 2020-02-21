Diken

Yaramazlara biraz batar!

11 bin kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırdı

İçişleri Bakanlığı, 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararının kaldırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden şu açıklama yapıldı: 

Reklam

“Pasaport Kanunu’nda yapılan son düzenleme ile Bakanlığımızın 2019/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20 Aralık 2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 21 Şubat 2020 tarihi itibariyle 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır.”

Kişilerin listesi paylaşılmadı.

SON HABERLER

Beşiktaş’tan TSYD açıklaması: Futbolun bütün unsurları katılmalı, istişare edilmeli

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş’a yaptığı canlı yayın davetiyle ilgili yaptığı açıklamasında, katılımcılarla önceden istişare edilmesi gerektiği ve sadece dört kulüp başkanı ile değil, ‘Türk futbolunun bütün unsurlarıyla birlikte yapılması gerektiği’ belirtildi.

Rusya: Türkiye teröristlere destek vermeyi bıraksın

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib’de, Suriye ordusunun hava saldırısı sonucunda iki askerin hayatını kaybetmesi, beş askerin de yaralanması sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye’yi ‘Suriye ordusuna karşı savaşan militanlara topçu desteği sağlamakla’ suçladı. Rusya’nın açıklamasında, “Türkiye teröristlere desteği bırakmalı” dendi.

Alman başsavcı: Irkçı saldırıda iç ve dış destek araştırılıyor

Almanya’nın Hanau kentindeki silahlı saldırıda, saldırgan ve annesi dahil ölen 11 kişiden beşinin Türk vatandaşı olduğu kesinleşti. Öldürülen diğer kişilerin de göçmen kökenli olduğu, birinin Bulgaristan vatandaşı olduğu belirtildi. Yaralanan altı kişiden birinin durumu ağır. Almanya Federal Başsavcılığı ise saldırganın ‘ırkçı bir tutumla’ hareket ettiğini ve saldırganın ülke içi ve dışındaki destekçilerini araştırdıklarını açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...