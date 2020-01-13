11 aylık cari fazla 4.25 milyar dolar oldu

Cari açık kasımda 518 milyon dolar (3 milyar 38 milyon lira) ile tahminlerle örtüşürken, yılın 11 ayı itibariyle cari fazla ise 4.25 milyar dolar (25 milyar lira) oldu.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası (MB) verilerine göre 12 aylık kümülatif cari işlemler fazlası ise 2.73 milyar dolar (16 milyar lira) oldu.

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Geçen yılın mayıs ayında yıllık bazda 58 milyar dolara yükselen cari açık, liranın değerinin yüzde 30 azaldığı geçen yılki kur krizinden bu yana ciddi düşüş kaydetti. Cari işlemler dengesi 17 yılın ardından ilk kez bu yılın haziran ayında fazla verdi.

Cari dengenin pozitife dönmesini sağlayan başlıca nedenler arasında liradaki değer kaybının ithalatı pahalılaştırması ve yavaşlatması, ekonomideki yavaşlamanın iç talebi zayıflatması ve turizm gelirlerindeki canlı seyir bulunuyor.