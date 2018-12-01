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Yaramazlara biraz batar!

11 ayda 60 bin şikayet: İBB, ceza kestiği taksicileri Twitter’da ifşa ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), son dönemde zorbalık, dolandırıcılık ve kurallara aykırı hareketleriyle dikkatleri üzerinde toplayan taksicilerle ilgili şikayetleri sosyal medya üzerinden takip ediyor.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Ceyhun Kuburlu’nun haberine göre artan şikayetlerden ötürü taksicilere yönelik denetimleri sıklaştıran İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM), Twitter hesabı üzerinden ceza kestiği ve trafikten men edilen taksileri ifşa ediyor.

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Son 11 ayda 60 bin şikayeti değerlendiren TUHİM’in Twitter’da ceza alan taksilere yönelik yaptığı paylaşımlar ilgi çekiyor.

Özellikle turistlerin yoğun olduğu Sirkeci, Eminönü, Sultanahmet, Taksim, Yenikapı ve Beyazıt gibi bölgelerde taksilere müşteri olarak binen görevliler taksicilere suçüstü yaparak ceza kesiyor.

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Taksilere kesilen cezaların gerekçeleri şöyle: Sigara içmek, sahte para vermek, trafik kurallarını ihlal etmek, kısa mesafe yolcu almamak, aksiye dolmuş gibi birden fazla yolcu alarak haksız kazanç elde etmeye çalışmak.

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