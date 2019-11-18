11 ayda 1.2 milyon kişi kredi borcundan icralık oldu, dosya sayısı 21.3 milyona çıktı

2019’un ocak-kasım döneminde 1 milyon 205 bin 253 kişinin krediler yüzünden icralık olduğu, toplam icra dosyasının ise 21.3 milyona çıktığı bildirildi.

Fotoğraflar: DHA

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre CHP ekonomik göstergeleri değerlendirme raporu hazırladı.

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Buna göre son beş yılda takibe alınan ve borcu halen devam eden vatandaş sayısı 3 milyon 667 bin 827.

11 aylık dönemde takibe alınan kredilerin 46 milyar lira artarak 6 Kasım itibariyle 140 milyar liraya ulaştığı belirtildi.

Rapora göre kredi stokunun yüzde 7.1 oranında arttığı bu dönemde batık kredilerdeki artış oranı yüzde 49.4’ü buldu. Batık kredilerin toplam krediye oranı ise yüzde 5.5’e çıktı. Bu borcun 447 milyar lirasının tüketici kredilerinden, 115 milyar lirasının da kredi kartlarından kaynaklandığı ifade edildi.

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Raporda 1 Ocak-10 Kasım arasında UYAP üzerinden açılan icra dosyalarının sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.9 oranında artarak, 7 milyon 894 bine ulaştığına dikkat çekildi. Aynı dönemde 5 milyon 100 bin dosya sonuçlanırken, 11 Kasım itibariyle toplam 21 milyon 264 bin dosya icra dairelerinde işlem görüyor.