11 arkadaşları kurtarılmıştı; göçük altında kalan dokuz Çinli madencinin cansız bedeni bulundu

Çin’in Şandong eyaletinde 14 gün önce meydana gelen patlama sonucu 22 kişinin mahsur kaldığı madendeki 11 madencinin dün kurtarılmasının ardından bugün üzücü haber geldi. Dokuz işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
AA’nın haberine göre 10 Ocak’ta, Şiçıng kasabasında inşaat halindeki altın madeninde meydana gelen patlamanın ardından göçük altında kalan dokuz işçinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 10’a yükseldi. Göçük altındaki işçilerden biri, 21 Ocak’ta hayatını kaybetmişti.
Göçükteki bir işçiyi arama çalışmaları sürüyor.