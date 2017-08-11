11 Ağustos 2017
Yaramazlara biraz batar!
Gülen Cemaati’ne ilk soruşturmayı açan ardından Ergenekon ve Balyoz kapsamında tutuklanan eski askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde hala darbe yapacak güçte ‘FETÖ’ mensubu olduğunu söyledi.
Üniversite yerleştirme sonuçları bu yıl tam 214 bin kontenjanın boş kaldığını gösterirken, iki bölüm ‘gelecek vaad ettiği’ için tüm kontenjanlarını doldurdu: Hukuk ve İlahiyat.
Cumhuriyet davasında tutuklu bulunan dört isim Akın Atalay, Ahmet Şık, Kadri Gürsel ve Murat Sabuncu, yakında getirilmesi planlanan ‘terör’ ve ‘FETÖ’ sanıklarına mahkemelerde tek tip elbise giyme zorunluluğuna asla katlanmayacaklarını söyledi.
Londra’da düzenlenen 16’ncı Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metre finalinde yarışan Ramil Guliyev, 20.09’luk derecesiyle Türkiye atletizm tarihinin ilk dünya şampiyonu oldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, milletvekillerine verilen maaşı ‘yeterli bulmadı’: “Millet çok zanneder ama gelip bir de Ankara’da onların yaşantılarını görün.”