Diken

Yaramazlara biraz batar!

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Dünya üzerindeki diyabetli yetişkinlerin toplam nüfustaki payı açıklanırken, bu oranın en çok Pakistan’da olduğu görüldü. Pakistan’da bu oran yüzde 20, Türkiye’de ise yüzde 11 olarak kaydedildi.

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