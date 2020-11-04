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Yaramazlara biraz batar!

109 yaşındaki Penbe Nine ve 86 yaşındaki kızı Covid-19’u yendi

Bursa’nın bilinen en yaşlı insanı 109 yaşındaki Penbe Peker, 15 gün önce yakalandığı Covid-19’u yenerek hastaneden taburcu oldu. 86 yaşındaki kızı Yüksel Kumral’ın da virüsü kaptığı ve taburcu edildiği açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Orhangazi ilçesine bağlı Sölöz Mahallesi’nde yaşayan Peker, rahatsızlanınca Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

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Covid-19 testi pozitif çıkan Peker, tedaviye alındı. Sağlığına kavuşan Peker, testlerinin negatif çıkması üzerine taburcu edildi.

Penbe Peker ile kızı Yüksel Kumral, bir süre evlerinde karantinada tutulacak. 

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