Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iki adrese düzenlenen operasyonda 1075 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Irlamaz ve Yayla mahallelerinde iki evde sahte içki üretildiği ihbarını aldı.

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61 yaşındaki B.T. ve 57 yaşındaki M.K.’ya ait ikametgahlara operasyon düzenlendi.

907 litre sahte şarap, 130 litre etil alkol, 17 litre viski, 16 litre rakı, 5 litre votka, üç damıtma düzeneği ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.