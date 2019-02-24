1053 işletmeye toplam 43.5 milyon lira atık suları kirletme cezası

Deniz ve akarsuları atık sularla kirlettiği gerekçesiyle son iki yılda toplam 1053 işletmeye para cezası verildiği bildirildi.

Fotoğraf: WWF

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergeyle, evsel ve endüstriyel atık su kaynaklarıyla ilgili yönetmeliğe uymayan kişi ve kuruluşlara verilen cezaları öğrenmek istedi.

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Önergeyi yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 2017 yılında yapılan denetimler sonucunda atık su konusunda 709 işletmeye 21.140.378.91 TL, 2018 yılında ise 344 işletmeye 22.341.323 TL idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

Bu işletmelere verilen para cezası miktarı 43.5 milyonu buldu.

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Önergeye verilen yanıtı değerlendiren CHP’li Gürer, şunları söyledi: “Atık suların arıtılmadan alıcı ortama verilmesi yasak olmasına ve arıtma yapılma zorunluluğuna karşı deniz ve akarsularda kirlenmeler devam etmekte ve bu bağlamda kamuoyuna da dönem dönem ciddi sorunlar yansımaktadır. Atık sularda deterjan başta olmak üzere temiz suyu kirleten ve doğaya zarar veren atıkların varlığı hem cezaları, hem denetimleri, hem de bu bağlamda eğitimi zorunlu kılmaktadır.”

