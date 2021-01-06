105 yaşındaki Emine nine: Beni önce tifo tuttu, sonra beyin kanaması geçirdim; şimdi de ‘corona’ atlattım

Rize’de küçük yaşta yakalandığı, babası ile üç kardeşini kaybettiği tifo hastalığından kurtulan 105 yaşındaki Emine Ayhan şimdi de Covid-19’u yenmeyi başardı.

Fotoğraflar: DHA

Beş çocuk, 19 torun ile iki torununun torunu olan Emine Ayhan, üç hafta önce Covid-19 yakalandı. Evde karantinaya alınan Ayhan, virüsü yenmeyi başardı.

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Sofrasından doğal hayvansal ürünleri eksik etmediğini anlatan Emine Ayhan, “İnek beslerdim, yağ, peynir yapardım. Çarşıdan hiçbir şey almaz, hep ineklerden yaptığım ürünleri yer, yedirirdim. Sonra biz yaşlandık, köyler boşaldı, herkes büyükşehirlere gitti. Şimdi bu hastalık çıktı, geri dönmek istiyorlar köye. Köy hayatı çok kıymetlendi” dedi.

Çocuk yaşta tifo hastalığı geçirdiği belirten Ayhan şunları anlattı: “Beni ilk önce tifo tuttu, 12 yaşında dört tane cenaze gördüm. Babam ve üç kardeşim öldü. Ben ölmedim, benim günüm vardı. Ondan sonra beyin kanaması geçirdim, gene ölmedim. Şimdi corona oldum, bunu da atlattım. Sadece başım ağrıdı, başka bir şikayetim olmadı, şimdi iyiyim. Ama korktum tabii ki, korkmaz olur musun can tatlıdır. Gene yağ, minci (lor), bal, bir de kavurma yedim, şükür atlattım. Bunların faydası oluyor. 105 yaşına geldim. Artık çok hareket edemiyorum, namazımı kılamıyorum, ona çok üzülüyorum.”

Vatandaşları uyaran Ayhan, “Aklınızı başınıza alın, dikkat edin. Bu hastalık yüzünden kardeş kardeşi göremez oldu. Eğer kurallara uymazsak sevdiklerimizi kaybederiz” dedi.