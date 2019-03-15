104 yaşındaki kadın kendi isteğiyle tutuklanacak

Britanya’nın Bristol kentindeki bir bakım evinde yaşayan 104 yaşındaki Anne Brokenbrow önümüzdeki çarşamba (20 Mart) tutuklanacak. Ama suç işlediği için değil bunu dilediği için!

Fotoğraf: Bristol Post

Daily Mail’deki habere göre yıllarca sekreterlik yapan ve yaşlanınca bakım evine yerleşen Brokenbrow, yaşlıların dileklerini yerine getiren ‘Wishing Washing Line’ adlı derneğin formunu doldurdu.

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”Benim dileğim tutuklanmak. 104 yaşındayım ve şimdiye kadar hiç kanuna aykırı bir şey yapmadım” yazan Brokenbrow, torunu Sasha ve bakım evi çalışanlarını hayrete düşürdü. Dernek çalışanlarının yaşlı kadının isteğini ilettiği polis teşkilatından ise ”Bu kadar istiyorsa Bayan Brokenbrow’u tutuklamaktan memnuniyet duyarız” yanıtı geldi.

Brokenbrow’un tutuklanacağı günü heyecanla beklediğini anlatan bakım evi çalışanları, ”Diğer yaşlılar lüks otomobile binmek, masaj yaptırmak gibi şeyler isterken böyle bir dileğini olması bizi hayret düşürdü” dedi.



