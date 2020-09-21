104 yaşındaki kadın Covid-19’u yendi

Atatürk yerine Gazi Mustafa Kemal demeyi tercih ettiği için hem parti içinde hem de farklı gruplarda eleştirilerin odağı haline gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ‘CHP kurucu kodlarınadan vaz mı geçiyor’ tartışmalarını yanıtladı: “Asla, böyle bir durum söz konusu bile edilemez. Bugünün iktidarı Saray’daki tek adam da bu durumu en büyük tehlike olarak gördüğü için tetikçi kalemleri eliyle bunu özellikle tartıştırmak istiyor.”