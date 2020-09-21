104 yaşındaki kadın Covid-19’u yendi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Covid-19’a yakalanan 104 yaşındaki Beyaz Kaplan hastalığı yendi.
AA’nın haberine göre testin pozitif çıkması üzerine Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne yatırılan Kaplan, 19 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Yapılan test sonucu negatif çıkınca taburcu edilmesine karar verildi.
Başhekim Doktor Selim Kuşağlı, Kaplan’ın virüsü yenmesinin sevindirici olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Beyaz Kaplan annemizi bugün şifayla taburcu ediyoruz. Bizler yöneticisinden doktoruna, hemşiresinden sağlık memuruna, tıbbi sekreterinden temizlik personeline kadar özveriyle sizlerin sağlığı için görevimizin başındayız. Sizler de maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bizlere lütfen yardımcı olun.”