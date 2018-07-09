104 bin 531

Diken

Yaramazlara biraz batar!

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Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, artan çocuk istismarı ve kayıplara karşı kalıcı çözüm için dokuz maddelik önlem açıkladı.

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Hasar tespit raporu

Bütün Ortadoğu halkı yurtlarını, evlerini terk edip denizlerde boğulma pahasına tek adam rejimlerinden kaçarken mevcut siyasi aktörler sayesinde biz türkü, şarkı eşliğinde güle oynaya ülkemizi tek adam rejimine teslim ettik.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...