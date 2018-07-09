104 bin 531

Bir aydır İsrail’de gözaltında tutulan Türkiye vatandaşı Ebru Özkan’ın iddianamesi, savcılık tarafından hazırlandı. İsrail askeri mahkemesinde yargılanacak olan Özkan, ‘terör örgütüne para yardımı yapmak’ ve ‘terör örgütü ile iltisaklı olmak’ da dahil bir dizi iddiayla suçlanıyor.