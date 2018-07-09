104 bin 531

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, artan çocuk istismarı ve kayıplara karşı kalıcı çözüm için dokuz maddelik önlem açıkladı.
Yaramazlara biraz batar!
Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, artan çocuk istismarı ve kayıplara karşı kalıcı çözüm için dokuz maddelik önlem açıkladı.
Bir aydır İsrail’de gözaltında tutulan Türkiye vatandaşı Ebru Özkan’ın iddianamesi, savcılık tarafından hazırlandı. İsrail askeri mahkemesinde yargılanacak olan Özkan, ‘terör örgütüne para yardımı yapmak’ ve ‘terör örgütü ile iltisaklı olmak’ da dahil bir dizi iddiayla suçlanıyor.
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarın Meclis’te yapacağı yemin törenine parti olarak katılacaklarını ancak ayağa kalkmayacaklarını söyledi.
Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, Tekirdağ’da tren kazasının meydana geldiği hatta, en son dört ay önce kontrol yapıldığını söyledi.
Simge Akdağ, dün akşam Çorlu’da meydana gelen, 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasından sonra babasıyla trende bulunan minik kuzeninin bulunması için sosyal medyadan çağrı yaptı. Gece geç saatlerde minik Arda’nın kazada hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Bütün Ortadoğu halkı yurtlarını, evlerini terk edip denizlerde boğulma pahasına tek adam rejimlerinden kaçarken mevcut siyasi aktörler sayesinde biz türkü, şarkı eşliğinde güle oynaya ülkemizi tek adam rejimine teslim ettik.