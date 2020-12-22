103 yaşında Covid-19’u yendi: Çocukken de salgın olmuştu, o hastalığa da yakalanıp iyileştim

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde yaşayan 103 yaşındaki Emine Tekin Covid-19’u yendi. 95 yıl önce de salgında hastalandığını anlatan Tekin “Ben çocukken yine böyle bir salgın oldu. Ben de o hastalığa yakalandım ve iyileştim” dedi.

Fotoğraf: DHA

Poyraz Mahallesi’nde yaşayan Emine Tekin, 1917 yılında dünyaya geldi. Yedi yıl önce eşini kaybeden Tekin, Covid-19’a yakalandı. Dört çocuk ve torunlarının çocuklarıyla birlikte toplam 58 torun sahibi olan Tekin, durumunun kötüleşmesi üzerine Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Yoğun bakıma alınan Tekin, 22 günlük tedavi sonunda corona virüsünü yenip sağlığına kavuştu.

Hastaneye kaldırıldığı zaman çok korktuğunu belirten Tekin şunları söyledi: “Açıkçası hastaneden sağ çıkacağımı düşünmüyordum. Sürekli Allah’ıma, beni çocuklarıma ve torunlarıma bağışlaması için dua ettim. Neticede iyileştim. Allah’ım beni çok sevdiğim çocuklarıma ve torunlarıma bağışladı. Şükürler olsun. Bundan 95 yıl evvel ben çocukken yine böyle bir salgın oldu. İnsanların derisi kaynamış suya batmış gibi oluyordu. Ben de o hastalığa yakalandım ve iyileştim. O dönemde teknoloji bu şekilde gelişmemişti. İnsanlar çocuklarını eşekle veya atla doktora görüyordu. Kimileri hastaneye yetişemeden yolda ölüyordu. Bu çok acı bir şey.”

Kızı Hatice Doğan da annesinin 95 yıl önce bölgede yaygın olduğunu söylediği bir hastalıktan bahsettiğini ve o hastalığı yendiğini sürekli anlattığını ifade ederek şöyle konuştu: “Bazen o dönemleri bize anlatıyordu. Çok acı çekmiş. Annem corona virüsüne yakalanınca açıkçası biz, kurtulacağını düşünmüyorduk ama Allah’ım onu bize bağışladı. Mardin Devlet Hastanesi’nde anneme çok iyi baktılar.”