Diken

Yaramazlara biraz batar!

103 bin 700

 

Fransa’da 1774 yılında üretilen bir şişe şarap 103 bin 700 avroya (yaklaşık 600 bin lira) satıldı. Bu, tarihte bir şişe şarabın bulduğu en yüksek değer.

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KONDA genel müdürü: Kılıçdaroğlu görevi zarifçe İnce’ye devreder

24 Haziran seçimlerini yakın tahmin eden kamuoyu araştırma şirketlerinden KONDA’nın genel müdürü Bekir Ağırdır, seçim sonuçlarını değerlendirirken CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti liderliğini Muharrem İnce’ye nazik şekilde gerilim olmadan devredeceği iddiasında bulundu.

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