Fransa’da 1774 yılında üretilen bir şişe şarap 103 bin 700 avroya (yaklaşık 600 bin lira) satıldı. Bu, tarihte bir şişe şarabın bulduğu en yüksek değer.
Yaramazlara biraz batar!
Fransa’da 1774 yılında üretilen bir şişe şarap 103 bin 700 avroya (yaklaşık 600 bin lira) satıldı. Bu, tarihte bir şişe şarabın bulduğu en yüksek değer.
Kimbilir, tüm bunların belki bir sebebi vardır, altında yatan bilmediğimiz bir şey vardır, ama peşinden gidenlerin böylesi bir iletişimi hak etmediği kesin.
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kesinleşmeyen sonuçlara göre seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı arayarak tebrik etti.
24 Haziran seçimlerini yakın tahmin eden kamuoyu araştırma şirketlerinden KONDA’nın genel müdürü Bekir Ağırdır, seçim sonuçlarını değerlendirirken CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti liderliğini Muharrem İnce’ye nazik şekilde gerilim olmadan devredeceği iddiasında bulundu.
İngiliz The Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seçim sonrası için yaptığı demokratikleşme tevsiyelerinin arasına “İngiltere de Türkiye ile ortak savaş jeti üretimine ve Türkiye’yi Batı’ya daha fazla bağlamayabilecek diğer ortaklıklara devam etmeli” önerisini de koydu.
CHP’nin 41 yıl sonra Elazığ’dan milletvekili çıkardığı Gürsel Erol, partisinin genel başkanı ve genel merkez yönetimini istifaya çağırdı.