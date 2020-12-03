102 yaşında, Covid-19’u ‘iki kez’ yendi

ABD’nin New York kentinde yaşayan 102 yaşındaki bir kadın Covid-19’u ‘iki kez’ yendi.

Fotoğraf: Facebook

1918’de, İspanyol gribi salgını sırasında İtalya’dan ABD’ye göç edenleri taşıyan bir gemide dünyaya gelen, kanser atlatan Angelina Friedman’ın kızı Joanne Merola, annesinin mart ve ekimde ‘corona’ya yakalandığını ve sağlığına kavuştuğunu söyledi.

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Merola, bir bakımevinde kalan annesi için, “Covid-19’u atlatan en yaşlı kişi olmayabilir ancak iki kez geçiren en yaşlı kişi olabilir” ifadelerini kullandı.

Anneannesinin gemide hayatını kaybettiğini, annesinin babası ve ablaları tarfından büyütüldüğünü anlatan Merola, “11 kardeşlermiş. Sadece annem hayatta” dedi.

Duyma ve görme duyusunu büyük ölçüde kaybetmesine rağmen Friedman’ın yaşam dolu olduğunu anlatan Merola, iki seferinde de atlatmasını buna bağladığını söyledi.

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Merola’nın paylaştığı bilgilere göre Friedman, hastalığa ilk olarak yakalandığı mart ayında bir hafta hastanede tedavi gördü. Karantina sürecinin ardından 20 Nisan’da testi negatif çıktı.

Altı ay sonra kuru öksürük ve ateş gibi belirtiler görüldü ve test sonucunda hastalığa bir kez daha yakalandığı anlaşıldı. Bu kez hastaneye yatırılmadı; bakım evinde izole edildi, ilaçları verildi ve 17 Kasım’da testi negatif çıktı.