102 karat elmas 15.7 milyon dolara satıldı: Eksperlere göre kelepir

Hong Kong’da, pandemi nedeniyle sanal ortamda düzenlenen bir açık artırmada 102 karat elmas 15.7 milyon dolara (121.82 milyon lira) satıldı. Eksperler, ‘lekesiz’ ve ‘kusursuz’ olarak niteledikleri elmasın bu fiyata satılmasını “Gerçek bir kelepir” diye yorumladı.

Fotoğraf: Reuters

Sotheby’s Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmaya telefonla katılan ve adının açıklanmasını istemeyen bir kişi, 2018 yılında Kanada’da bulunan elması satın aldı.

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Bugüne kadar 100 karattan büyük sadece yedi elmasın açık artırmaya çıkarıldığını belirten eksperler, 102 karat elmasın satıcı tarafından belirlenen bir minimum fiyat olmadan satıldığını belirterek, “İlk kez bir elmas bu şekilde açık artırmada satıldı; çok uygun bir fiyat” dedi.

Britanya’nın başkenti Londra’daki mücevher firması 77 Diamonds’ın yöneticisi Tobias Kormind, “Elmasın kalitesine ve büyüklüğüne bakılırsa alıcı, iyi, düşük fiyata aldı. Gerçek bir kelepir” ifadelerini kullandı.

Sotheby’s bünyesindeki eksperler de Kormind’in ‘kelepir’ nitelemesine katıldıklarını ifade etti.

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2017’de, 163 karat elmas içeren bir kolye İsviçre’de, Christie’s tarafından düzenlenen bir açık artırmada 33.7 milyon dolara satılmıştı.