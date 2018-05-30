‘1010!’ ve ‘Six!’ yapımcısı: Türk oyun firması 250 milyon dolara dünya devine satıldı

2012 yılında kurulan Türk mobil oyun şirketi Gram Games, dünya mobil oyun sektörünün liderlerinden Zynga tarafından 250 milyon dolara satın alındı. Gram Games’in bünyesinde ‘1010!’ ve ‘Six!’ gibi ünlü oyunlar bulunuyor.

Dünya’nın haberine göre, çalışanlarının yıl içerisinde sınırsız tatil hakkına sahip olduğu, mesai saati ve alt üst ilişki kavramları olmayan Gram Games, sıradışı ekip yapılanması ve yönetim anlayışıyla da birçok gencin çalışmak için hayalini süslüyor.

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Şirketin İstanbul ve Londra’da iki stüdyoda toplamda 77 çalışanı bulunuyor.

Dünya çapında 170 milyondan fazla oyuncuya sahip Gram Games, bugüne kadar pek çok oyununu Amerika ve Avrupa mobil platformlarında da birinciliğe taşıma başarısını gösterdi.

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‘Birlikte çalışmaya başlamak için çok heyecanlıyız’

Geçtiğimiz sene geliştirdikleri yeni oyunları ‘Merge Dragons!’ ile de en çok kazanan ilk 50 oyun içerisine giren Gram Games’in kurucu ortağı ve CEO’su Mehmet Ecevit, satın alma ile ilgili “2012 yılından bugüne başarıyla yarattığımız Gram Games kültürünü, İstanbul ve Londra’daki stüdyolarda çalışan yetenekli takımımızı ve başarılı sayısız oyunumuzu Zynga şirketinin dünya çapında etkin organizasyonuyla birleştirmekten gurur duyuyoruz. Zynga’nın dünyayı oyunlarla bağlama misyonuna derinden inanıyoruz ve takımları ile birlikte çalışmaya başlamak için çok heyecanlıyız” dedi.

Gram Games kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karamancı ise Gram Games’in oyun geliştirmekteki özgün ve etkili yaklaşımını, Zynga’nın uzmanlığıyla birleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Ürettiğimiz ‘1010!’ ve ‘Six!’ gibi oyunlar ile dünyanın en başarılı bulmaca oyunu üreticileri arasında yer alıyoruz. Geçtiğimiz sene “Merge Dragons!” oyunumuz mobil oyun pazarında oldukça ses getirdi. Geliştirdiğimiz oyunlar ile milyonlarca insana ulaşmak istiyoruz. Bizler için bu paylaşım paha biçilmez bir keyif ve motivasyon kaynağı” diye konuştu.

‘Bizi çok etkiledi’

Satınalma işlemini gerçekleştiren Zynga CEO’su Frank Gibeau, “Türk mobil oyun şirketi Gram Games ekibinin özgün kültürü ve yaratıcı oyun geliştirme yöntemleri açıkçası bizleri çok etkiledi. Hızlı hareket ederek, zevkli, oynaması kolay ve bağımlılık yaratan oyunlar üretiyorlar” dedi.