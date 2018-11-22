101 bin Suriyeli daha kentlere yerleşti: Altı kamp tasarruf için kapatıldı

Suriyeli sığınmacıların barındığı altı kampın tasarruf için kapatıldığı ve 101 bin kişinin kentlere dağıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, daha önce 10 ilde 19 barınma merkezinde 291 bin 307 kişi kalıyordu. Ancak İçişleri Bakanlığı, tasarruf gerekçesiyle Adıyaman, Gaziantep Islahiye, Nizip-1, Karkamış, Mardin Midyat ve Şanlıurfa Akçale kamplarını kapattı. Burada kalan 132 bin 990 mülteci, bu kamplardan ayrılmak zorunda kaldı. Bunların yüzde 76’sı, yani yaklaşık 101 bini nakit yardımlardan yararlanarak geçici barınma merkezlerinin dışında yerleşim merkezlerinde yaşamaya başladı. Geriye kalan yaklaşık 31 bin mülteci ise başka kamplara yerleştirildi.İ çişleri Bakanlığı, altı kampın kapatılmasıyla yıllık 76 milyon 936 bin 447 TL tasarruf sağlanacağını hesapladı.