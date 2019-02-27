Diken

Yaramazlara biraz batar!

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CHP Bilim Platformu, ‘Üniversitelerde Yaprak Dökümü ve Akademik Yıkım‘ başlıklı rapor hazırladı. Raporda, 2002 yılında atıf yapılabilir yayında Türkiye’nin 12 sıra gerisinde bulunan İran’ın artık Türkiye’nin dört sıra önünde olduğu belirtildi.

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AYM’den Kavala’ya nispet gibi karar: 13 aylık duruşmasız tutukluluk, ihlaldir

Tutuklanmasının üzerinden 13 ayı aşkın zaman geçmesine rağmen mahkemeye çıkarılmayan Osman Kavala’nın yaptığı başvuruyu bir yılı aşkın süredir görüşmeyen Anayasa Mahkemesi (AYM), 13 aylık tutukluluğu süresince hâkim karşısına çıkarılmayan başka bir vatandaşın yaptığı başvuruda ihlal kararı verdi.

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