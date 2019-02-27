CHP Bilim Platformu, ‘Üniversitelerde Yaprak Dökümü ve Akademik Yıkım‘ başlıklı rapor hazırladı. Raporda, 2002 yılında atıf yapılabilir yayında Türkiye’nin 12 sıra gerisinde bulunan İran’ın artık Türkiye’nin dört sıra önünde olduğu belirtildi.
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Diyarbakır’da 387 kişilik kadro için sonu görünmeyen kuyruk
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam edilecek 387 memuriyet kadrosu için binlerce kişi başvuru merkezinde kuyruğa girdi.
Marmaris’te 24 kişinin öldüğü minibüs kazasında bir sanığa 10 yıl hapis
Muğla’da 24 kişinin hayatını kaybettiği tur otobüsü şoförüne 10 yıl hapis cezası verildi.
Dünya kömür devi Glencore şaşırttı: İklim için üretimini düşürecek
Dünyanın en büyük kömür ithalatçısı ve madencilik devlerinden Glencore beklenmeyen bir şekilde ‘Paris Anlaşması hedeflerini desteklemek için’ kömür üretimini düşüreceğini açıkladı. Kömürde ısrarcı üreticilerden Glencore’un açıklaması sembolik öneme sahip.
İran cumhurbaşkanı, dışişleri bakanı Zarif’in istifasını kabul etmeyecek
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, Muhammed Cevad Zarif’in dışişleri bakanlığından istifasını kabul etmeyeceği açıklandı.
AYM’den Kavala’ya nispet gibi karar: 13 aylık duruşmasız tutukluluk, ihlaldir
Tutuklanmasının üzerinden 13 ayı aşkın zaman geçmesine rağmen mahkemeye çıkarılmayan Osman Kavala’nın yaptığı başvuruyu bir yılı aşkın süredir görüşmeyen Anayasa Mahkemesi (AYM), 13 aylık tutukluluğu süresince hâkim karşısına çıkarılmayan başka bir vatandaşın yaptığı başvuruda ihlal kararı verdi.