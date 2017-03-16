15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan dava sayısı
Yaramazlara biraz batar!
Türkiye’nin NATO’nun ortak ülkeleriyle yapılacak bazı eğitim ve benzeri çalışmaları engellediği belirtildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin bir süredir gerilim yaşadığı Hollanda’daki seçim sonuçlarını şu sözlerle yorumladı: “Yakında Avrupa’da din savaşları da başlar, başlayacak.”
Darbe girişimi gecesi darbeci askerlerin Doğan Medya Center’a girmek için güvenlik görevlilerini vurmakla tehdit ettiği ve polis ve yurttaşların üzerine ateş açtığı belirtildi.
Türkiye’de son 15 ayda müdahale edilen ‘barışçıl’ gösteri sayısının 264 olduğu açıklandı.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile kapatılan Gediz Üniversitesi’nin Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İşten Gözaydın hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ iddiasıyla açılan davanın iddianamesinde kanıt olarak Can Erzincan ve Samanyolu TV’deki programları gösterildi.