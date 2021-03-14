100’üne iki ay kala hala dans ediyor: Sağlık çalışanları yararına bağış topluyor

Britanya’da yaşayan ve iki ay sonra 100 yaşına girecek dansçı Dinkie Flowers sağlık çalışanları yararına bağış toplamak için hala dans ediyor.

Fotoğraflar: BBC

Flowers, evinin garajıdan haftada üç gün egzersiz dersleri yaparak Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) vakıfları için para topluyor.

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“Dans etmeye bayılıyorum” diyen Flowers’ın nefret ettiği sorun “Kaç yaşındasın Dinkie?”ymiş : “Sürekli bunu söylüyorlar. Kaç yaşında olduğumun ne önemi var? Hala yaşıyorum. Hala gücüm kuvvetim yerinde. 30 yaşındaymışım ya da 100, ne fark eder?”

Üç yaşındayken dans etmeye başlayan Flowers geçen sene salgın nedeniyle kapanmalar başlayana kadar dans okulunun başındaymış.

Çalışmayı çok sevdiğini belirten Flowers “Bütün gün poponuzun üzerine oturmayın, bir şey yapın. Ben hiç durmadım” diyor.

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Bale, tap ve modern dans yaptığını söyleyen Flowers dünyanın her yerinde dans ettiğini anlatıyor.

“Herkes az da olsa dans edebilir” diyen dans tutkunu vücudunuzu kullanmak size iyi gelir tavsiyesinde bulunuyor: “Hiçbir şey yapmadan nasıl iyi bir vücudunuz olmasını, iyi hissetmeyi beklersiniz? Mümkün değil.”