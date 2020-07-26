1000 gündür tutuklu Kavala: Adaletsizlik ve hukuksuzluk konusunda hiçbir iyileşme yok

Silivri Cezaevi’nde 999 gündür tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala, hakkındaki iddiaların belgesinin olmadığını belirtirken, hukukun niteliğinin kötüleştiğini söyledi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Silivri Cezaevi’ne giderek 27 Temmuz’da tutukluluğunun 1000’inci gününe girecek Kavala’yla görüştü.

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CHP’li vekilin aktardığına göre, işadamının mesajı şöyle:

“*Tam 1000 gündür buradayım. Hakkımda açılmış üç soruşturmanın hiçbiri hukuken beni burada tutmaya yetmiyor. Zincirleme dosyalarla tutukluluğum sürdürülmeye çalışılıyor. En üzücü yanı ise cezaevine girdiğimden bu yana adaletsizlik konusunda, hukuksuzluklar konusunda hiçbir iyileşme gözükmemesi. Gazeteciler, siyasiler, aydınlar içeride. Hukuksuzluk yaygınlaştı. Yargıdaki siyasetin etkisiyle davranma alışkanlığı iyice arttı.

*12 Eylül döneminde bile yargıya bu kadar müdahale yoktu. Siyasetin yargıya müdahalesinde FETÖ’cülerin yaptıklarına ‘stabilize yol açmak’ dersek, şu anda bu müdahale ‘otoyol’ oldu. Yargı reformuna rağmen hukuksuzluğun sürmesi, yaygınlaşması Türkiye’nin geleceği açısından ümit kırıcı.

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*Belgesiz dayanaksız dosyalarla beni, gazetecileri siyasetçileri zorla içeride tutuyorlar. Sadece kendi yargı sürecime baktığımda ülkede hukukun niteliğinin ne kadar kötüleştiğini görmek çok üzücü. İlk iki dosyadan beraat ve tahliye çıkınca AİHM’in ihlal kararlarını dolanmak, gereğini yapmamak için üçüncü dosyayı yarttılar. Orada da ortada iddianame yok. Casuslukla suçlanıyorum. Ama bunun için bir bilgi edinme ve bu bilgiyi aktarmam gerekiyor. Ama ortada ne bilgi var, ne de belge var. Ne de aktarım var. Tamamen beni içeride tutmak için yaratılan bir dosya.”

Ne olmuştu?

Kavala, 18 Şubat’ta Gezi Parkı davasında beraat etmesinin ardından, darbe girişimi soruşturmasında yeniden gözaltına alınmıştı. İşadamı, 19 Şubat’ta ‘Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme’ suçlamasıyla yeniden tutuklanmıştı. Kavala hakkında 9 Mart’ta yine darbe girişimi soruşturmasında ‘siyasal veya askeri casusluk’ suçundan tutuklama kararı verilmişti. Son olarak, Gezi davasındaki beraat kararı savcılık tarafından istinafa taşınmış, Kavala’nın yeniden tutuklanması istenmişti.