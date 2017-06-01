100 yıl sonra Tolkien’den ‘bir aşk masalı’: ‘Beren ve Luthien’

Fantastik edebiyatın ‘mihenk taşı’ sayılan ‘Yüzüklerin Efendisi’nin yazarı J.R.R. Tolkien’in yeni kitabı ‘Beren ve Luthien’ 100 yıl sonra yayınlandı.

Tolkien’in 1’inci Dünya Savaşı’ndan döndükten sonra tasarladığı kitap, yazarın 92 yaşındaki oğlu Christopher Tolkien tarafından yayına hazırlandı.

Ölümsüz bir elf kadını ve ölümlü bir adamın aşkını anlatan roman, Tolkien’in ‘The Silmarillion’ adlı romanının bir parçası haline gelen hikayenin versiyonlarını içeriyor.

Beren ve Luthien’daki en önemli sahnelerden birinin, Tolkien’in bir gün eşiyle ormanda yürürken beyaz çiçeklerin arasında dans etmeye başlayan Edith’ten esinlendiği biliniyor. Çiftin mezar taşlarında da, Beren ve Luthien isimleri kazılı.

Kitapta ayrıca yönetmen Peter Jackson’ın sinemaya uyarladığı ‘Yüzüklerin Efendisi’ üçlemesinin son filmi ile 2004’te ‘En İyi Sanat Yönetimi’ dalında Oscar alan Alan Lee’nin çizimleri de yer alıyor

HarpersCollins tarafından yayınlanan kitap ve son ‘Orta Dünya’ kitabı ‘Hurin’in Çocukları’nın 10’uncu yıldönümünde satışa çıktı.