100 metre yol için 1000 zeytin ağacı kesiliyor

İzmir’in Ödemiş ilçesinin İlkkurşun köyü yakınlarında yeni yol çalışması nedeniyle 1000 adet zeytin ağacının kesimine başlandı.

Fotoğraf: Ege Politik (Arşiv)

BirGün’ün haberine göre köylüler, dört beş yıldır mücadele ettiklerini, fakat kimseye söz dinletemediklerini ve bir çevre katliamı yaşandığını belirtti.

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İlkkurşun Köyü Kafkas Kültürü Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Rıfat Dirik, yolun 100 metre kısaltılması için kesilecek ağaçların en gencinin 50-60 yaşında olduğunu söyledi.

‘Zeytin ağaçlarımızın sonunu getirecekler’

Mevcut yolun rahatça düzleştirilip genişletilebileceğini ifade eden Dirik, “Bölge tarihi İlkkurşun tepelerinin hemen yanında. Buradan dolgu alma uğruna yolun güzergâhının değiştirilmesi zeytin ağaçlarımızın sonunu getirecek” diye konuştu.

Dirik şöyle devam etti: “Yüklenici firma 2015 tarihinden bu yana, bu arazi üzerinde dolgu ve kazı malzemesi alıyor. Bu çalışma önlenmemesi halinde köyümüzün merası, mera olmaktan çıkacak. Mevcut anayolun genişletilerek doğanın tarihin ve yeşilin korunmasını istiyoruz.”



