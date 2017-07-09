‘100 liraya 100 puan veren’ akademisyen bölüm başkanlığı görevinden alındı

Ege Üniversitesi’nde ‘topluma hizmet uygulamaları’ dersinden kalan öğrencileri 100 lira bağış karşılığında 100 puanla geçireceğini duyuran akademisyen, bölüm başkanlığı görevinden alındı.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Gökalp Kahraman, okulun resmi sitesi üzerinden ‘topluma hizmet uygulamaları dersini alanların dikkatine’ başlığıyla bir duyuru yapmıştı.

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Duyuruda, Mehmetçik Vakfı, 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Vakfı veya Kızılay’a 100 lira bağışlayıp, bunu ispatlayan öğrencilerin 100 puan alarak bu dersten geçeceği ifade edilmişti.

Görevden alındı

Rektörlük, Prof. Dr. Kahraman’ı hakkında başlattığı soruşturma kapsamında bölüm başkanlığı görevinden aldı.

Rektörlülüğün daha önceki açıklamasında “Bu tür bir uygulamamız yoktur, konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştır” denmişti. Soruşturma sürüyor.