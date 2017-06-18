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100 kişilik jüriye göre Türk edebiyatının en iyi 100 romanı


 

Hürriyet Pazar, eleştirmen, yazar, akademisyen, edebiyat öğretmeni ve yayıncılardan oluşan 100 kişilik bir jüriyle ‘Türk Edebiyatının Gelmiş Geçmiş En İyi 100 Romanı’nı listeledi.

İlk sırayı Yaşar Kemal’in ‘İnce Memed’i aldı.

İlk 10 şöyle:

1. İnce Memed, Yaşar Kemal

2. Tutunamayanlar, Oğuz Atay

3. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar

4. Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar

5. Kara Kitap, Orhan Pamuk

6. Bereketli Topraklar Üzerinde, Orhan Kemal

7. Aylak Adam, Yusuf Atılgan

8. Aşk-ı Memnu, Halit Ziya Uşaklıgil

9. Benim Adım Kırmızı, Orhan Pamuk

10. Puslu Kıtalar Atlası, İhsan Oktay Anar

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Sevgili Arsız Ölüm, Latife Tekin

Yaban, Latife Tekin

Bir Düğün Gecesi, Adalet Ağaoğlu

Tehlikeli Oyunlar, Oğuz Atay

Ölmeye Yatmak, Adalet Ağaoğlu

Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali

Üç İstanbul, Mithat Cemal Kuntay

Çalıkuşu, Reşat Nuri Güntekin

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Peyami Safa

Devlet Ana, Kemal Tahir

 

Bir Gün Tek Başına, Vedat Türkali

Hakkari’de Bir Mevsim, Ferit Edgü

Kuyucaklı Yusuf, Sabahattin Ali

Yenişehir’de Bir Öğle Vakti, Sevgi Soysal

Mai ve Siyah, Halid Ziya Uşaklıgil

Kıskanmak, Nahid Sırrı Örik

Cevdet Bey ve Oğulları, Orhan Pamuk

Eylül, Mehmet Rauf

Gece, Bilge Karasu

Fahim Bey ve Biz, Abdülhak Şinasi Hisar

47’liler, Füruzan

Gölgesizler, Hasan Ali Toptaş

Demirciler Çarşısı Cinayeti, Yaşar Kemal

Yorgun Savaşçı, Kemal Tahir

Murtaza, Orhan Kemal

Yer Demir Gök Bakır, Yaşar Kemal

Tuhaf Bir Kadın, Leyla Erbil

Ağır Roman, Metin Kaçan

Orta Direk – Yaşar Kemal,

Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana – Yaşar Kemal

İçimizdeki Şeytan – Sabahattin Ali

Yalnızız – Peyami Safa

Bin Hüzünlü Haz – Hasan Ali Toptaş,

Son Adım – Ayhan Geçgin,

Yılanların Öcü – Fakir Baykurt

Her Gece Bodrum – Selim İleri

Sinekli Bakkal – Halide Edib Adıvar

Sultan Hamid Düşerken – Nahid Sırrı Örik

Serenad – Zülfü Livaneli

Tol – Murat Uyurkulak

Ayaşlı ve Kiracıları – Memduh Şevket Esendal

Müşâhedat – Ahmet Midhat Efendi

Kinyas ile Kayra – Hakan Günday

Berci Kristin Çöp Masalları – Latife Tekin

Denizin Çağırışı – Kemal Bilbaşar

Kırık Hayatlar – Halit Ziya Uşaklıgil

Kurt Kanunu – Kemal Tahir

Medarı Maişet Motoru – Sait Faik Abasıyanık,

Odalarda – Erdal Öz

Yeşil Gece – Reşat Nuri Güntekin

Bir Solgun Adam – Selçuk Baran

Kurtlar Sofrası – Attilâ İlhan

Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi – Ayfer Tunç

Buzul Çağının Virüsü – Vüs’at O. Bener, 1984

Esir Şehrin İnsanları – Kemal Tahir

Gurbet Kuşları – Orhan Kemal

İstanbul Hatırası – Ahmet Ümit

Mel’un – Selim İleri

Rahmet Yolları Kesti – Kemal Tahir

Bir Kadının Penceresinden – Oktay Rifat

Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı – Bilge Karasu,

Heba – Hasan Ali Toptaş

Masumiyet Müzesi – Orhan Pamuk

Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim – Nâzım Hikmet

Çamlıca’daki Eniştemiz – Abdülhak Şinasi Hisar

Çocukluğun Soğuk Geceleri – Tezer Özlü

Kayıp Aranıyor – Sait Faik Abasıyanık

Kiralık Konak – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Eski Hastalık – Reşat Nuri Güntekin

Mutluluk – Zülfü Livaneli

Şimdiki Çocuklar Harika – Aziz Nesin, 1967

Boğazkesen – Nedim Gürsel

Karartma Geceleri – Rıfat Ilgaz

Matmazel Noraliya’nın Koltuğu – Peyami Safa

Sahnenin Dışındakiler – Ahmet Hamdi Tanpınar

Yaralısın – Erdal Öz

Yeşilçam Dedikleri Türkiye – Vedat Türkali

Ankara – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Araba Sevdası – Recaizade Mahmut Ekrem

Ateş Gecesi – Reşat Nuri Güntekin

Çılgın Gibi – Suat Derviş

Göçmüş Kediler Bahçesi – Bilge Karasu, 1979

Handan – Halide Edib Adıvar

Mahur Beste – Ahmet Hamdi Tanpınar

Şu Çılgın Türkler – Turgut Özakman

Tütün Zamanı – Necati Cumalı

Veda – Ayşe Kulin

Viski – Çetin Altan, 1975

Yalan – Tahsin Yücel

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