100 kişilik jüriye göre Türk edebiyatının en iyi 100 romanı

Manisa’da 500 askerin hastanelik olduğu zehirlenme vakasının ardından kışlaya yemek veren şirketin 19 çalışanı gözaltına alındı. 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda önceki gün 69, dün da yaklaşık 500 asker, akşam yemeğinin ardından rahatsızlanmış, 300’ü hastanelere 200’ü de revire kaldırılmıştı. Manisa valisi, “Üzücü olan durum, bazı askerlerimizin durumu düne göre daha […]