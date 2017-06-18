100 kişilik jüriye göre Türk edebiyatının en iyi 100 romanı

Hürriyet Pazar, eleştirmen, yazar, akademisyen, edebiyat öğretmeni ve yayıncılardan oluşan 100 kişilik bir jüriyle ‘Türk Edebiyatının Gelmiş Geçmiş En İyi 100 Romanı’nı listeledi.
İlk sırayı Yaşar Kemal’in ‘İnce Memed’i aldı.
İlk 10 şöyle:
1. İnce Memed, Yaşar Kemal
2. Tutunamayanlar, Oğuz Atay
3. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar
4. Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar
5. Kara Kitap, Orhan Pamuk
6. Bereketli Topraklar Üzerinde, Orhan Kemal
7. Aylak Adam, Yusuf Atılgan
8. Aşk-ı Memnu, Halit Ziya Uşaklıgil
9. Benim Adım Kırmızı, Orhan Pamuk
10. Puslu Kıtalar Atlası, İhsan Oktay Anar
Listenin geri kalanı ise şöyle:
Sevgili Arsız Ölüm, Latife Tekin
Yaban, Latife Tekin
Bir Düğün Gecesi, Adalet Ağaoğlu
Tehlikeli Oyunlar, Oğuz Atay
Ölmeye Yatmak, Adalet Ağaoğlu
Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali
Üç İstanbul, Mithat Cemal Kuntay
Çalıkuşu, Reşat Nuri Güntekin
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Peyami Safa
Devlet Ana, Kemal Tahir
Bir Gün Tek Başına, Vedat Türkali
Hakkari’de Bir Mevsim, Ferit Edgü
Kuyucaklı Yusuf, Sabahattin Ali
Yenişehir’de Bir Öğle Vakti, Sevgi Soysal
Mai ve Siyah, Halid Ziya Uşaklıgil
Kıskanmak, Nahid Sırrı Örik
Cevdet Bey ve Oğulları, Orhan Pamuk
Eylül, Mehmet Rauf
Gece, Bilge Karasu
Fahim Bey ve Biz, Abdülhak Şinasi Hisar
47’liler, Füruzan
Gölgesizler, Hasan Ali Toptaş
Demirciler Çarşısı Cinayeti, Yaşar Kemal
Yorgun Savaşçı, Kemal Tahir
Murtaza, Orhan Kemal
Yer Demir Gök Bakır, Yaşar Kemal
Tuhaf Bir Kadın, Leyla Erbil
Ağır Roman, Metin Kaçan
Orta Direk – Yaşar Kemal,
Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana – Yaşar Kemal
İçimizdeki Şeytan – Sabahattin Ali
Yalnızız – Peyami Safa
Bin Hüzünlü Haz – Hasan Ali Toptaş,
Son Adım – Ayhan Geçgin,
Yılanların Öcü – Fakir Baykurt
Her Gece Bodrum – Selim İleri
Sinekli Bakkal – Halide Edib Adıvar
Sultan Hamid Düşerken – Nahid Sırrı Örik
Serenad – Zülfü Livaneli
Tol – Murat Uyurkulak
Ayaşlı ve Kiracıları – Memduh Şevket Esendal
Müşâhedat – Ahmet Midhat Efendi
Kinyas ile Kayra – Hakan Günday
Berci Kristin Çöp Masalları – Latife Tekin
Denizin Çağırışı – Kemal Bilbaşar
Kırık Hayatlar – Halit Ziya Uşaklıgil
Kurt Kanunu – Kemal Tahir
Medarı Maişet Motoru – Sait Faik Abasıyanık,
Odalarda – Erdal Öz
Yeşil Gece – Reşat Nuri Güntekin
Bir Solgun Adam – Selçuk Baran
Kurtlar Sofrası – Attilâ İlhan
Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi – Ayfer Tunç
Buzul Çağının Virüsü – Vüs’at O. Bener, 1984
Esir Şehrin İnsanları – Kemal Tahir
Gurbet Kuşları – Orhan Kemal
İstanbul Hatırası – Ahmet Ümit
Mel’un – Selim İleri
Rahmet Yolları Kesti – Kemal Tahir
Bir Kadının Penceresinden – Oktay Rifat
Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı – Bilge Karasu,
Heba – Hasan Ali Toptaş
Masumiyet Müzesi – Orhan Pamuk
Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim – Nâzım Hikmet
Çamlıca’daki Eniştemiz – Abdülhak Şinasi Hisar
Çocukluğun Soğuk Geceleri – Tezer Özlü
Kayıp Aranıyor – Sait Faik Abasıyanık
Kiralık Konak – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Eski Hastalık – Reşat Nuri Güntekin
Mutluluk – Zülfü Livaneli
Şimdiki Çocuklar Harika – Aziz Nesin, 1967
Boğazkesen – Nedim Gürsel
Karartma Geceleri – Rıfat Ilgaz
Matmazel Noraliya’nın Koltuğu – Peyami Safa
Sahnenin Dışındakiler – Ahmet Hamdi Tanpınar
Yaralısın – Erdal Öz
Yeşilçam Dedikleri Türkiye – Vedat Türkali
Ankara – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Araba Sevdası – Recaizade Mahmut Ekrem
Ateş Gecesi – Reşat Nuri Güntekin
Çılgın Gibi – Suat Derviş
Göçmüş Kediler Bahçesi – Bilge Karasu, 1979
Handan – Halide Edib Adıvar
Mahur Beste – Ahmet Hamdi Tanpınar
Şu Çılgın Türkler – Turgut Özakman
Tütün Zamanı – Necati Cumalı
Veda – Ayşe Kulin
Viski – Çetin Altan, 1975
Yalan – Tahsin Yücel