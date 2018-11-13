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Yaramazlara biraz batar!

‘100 günlük plan’da: Büyükerşen’e göre ‘termik projesi’ Çinlilere ‘ihalesiz’ verilecek

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, şehirdeki termik santral projesinin ihale edilmeden Çinlilere verileceği yönünde haberler aldıklarını söyledi.

Fotoğraflar: DHA

Sözcü’den Kemal Atlan’ın haberine göre, Büyükerşen, Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu’nun (ESÇEP) Eskişehir’de yapılması planlanan termik santral ile ilgili toplantıya katıldı.

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100 günlük programda

Eskişehir’de kimsenin istemediği termik santral projesi için yürütülen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci 177 gün gibi rekor bir sürede sonuçlanmış ve santral projesi hakkında ‘ÇED Olumlu’ kararı verilmişti.

Ayrıca, santral projesinin planlandığı bölgenin tarım arazisi vasfı Toprak Koruma Kurulu kararıyla kaldırılmış, fakat Danıştay kararıyla bu işlem iptal edilmişti.

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Kararın iptali için açılan davalar kapsamındaki bilirkişi keşfi 28 Ağustos’ta yapılmıştı. Yargı denetimi de sonuç vermezse, Alpu Ovası’ndaki tarım arazileri üzerine kurulacak santralin pek çok çiftçi ve besiciyi yerlerinden etmesinin önündeki son engel de kalkacak.

Termik santral projesine Cumhurbaşkanlığı’nın 3 Ağustos’ta yayınladığı 100 Günlük İcraat Programı belgesinde de yer verilmişti.

Çinliler talip

Termik santrali yapmaya Çinlilerin talip olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, “Ancak şart olarak da ihale yapmaksızın diyorlarmış. Eğer böyle olacaksa bu ihalelerin geciktirilmesi ya da teyit edilmesi onların bu isteğine uygun bir çözüm arayışı içerisinde olduklarını gösteriyor olabilir. Onun için mücadeleye devam edeceğiz. Bu iş bir başlarsa sonu gelmez” diye konuştu.

‘Eskişehir’den çok kişi göç edebilir’

Aynı toplantıya katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da termik santralin yapılacağı Alpu bölgesinin büyük oranda birinci derecede tarım topraklarından oluştuğunu hatırlatarak, “Eğer yapılırsa çok insan Eskişehir’den göç edebilir. Bunun şakaya gelir tarafı yok. Termik santral dediğinizde; yapılmış noktalara bakıyorsunuz, toprak kirlenmiş, su kirlenmiş, bitkiler ölmüş, kuşlar göç etmiş, balıklar yok olmuş… Böyle bir tabiatı topyekun mahvetmekte. Termik santral baktığınızda çok büyük miktarda su kullanacak. Hem yer altı suyunu kullanacak hem akar suyu kullanacak. Onun için burada farklı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bunları çok iyi düşünmek gerekiyor” dedi.

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