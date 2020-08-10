100 gündür yerel vaka kaydedilmeyen Yeni Zelanda bunu nasıl başardı?

Yeni Zelanda’nın son ülke içi virüs bulaşmasından kaynaklanan pozitif vakasının tespitinin üzerinden 100 gün geçti. Ülke, virüsle mücadele bu önemli dönüm noktasına nasıl geldi?

Fotoğraf: Reuters

Pazartesi itibariyle ülkede toplam vaka sayısı 1219, bunlardan yalnızca 21’i aktif vaka ve hepsi de izolasyon tesislerinde tutuluyor. 5 milyon nüfuslu ülkede toplam can kaybı 22.

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Dün başbakan Jacinda Ardern 100 gündür yerel bulaşın olmadığını, yeni vakaların hepsinin yurt dışından geldiğini duyurdu.

Yeni Zelanda corona virüsüyle mücadelede örnek gösterilen ülkelerin başında geliyor. Bunun başlıca sebeplerinde biri, ülkede salgın kontrol altına alınmasına rağmen halen günlük bazda binlerce insana test uygulanıyor olması.

Ülkenin corona önlemleri stratejisi aslında oldukça basit: Başbakan Jacinda Ardern’in sözleriyle “Katı ve erken davran.”

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Ülke 19 Mart’ta sınırları kapattığında yalnızca 28 vaka tespit edilmişti.

23 Mart’ta ülke çapında zorunlu haller dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğinde ise henüz can kaybı yaşanamamış ve vaka sayısı 102’ye yükselmişti.

Kısıtlamalar herhangi bir gevşetilmeye gidilmeksizin yaklaşık beş hafta sürdü.

17 gün sonra kısıtlamalar kaldırıldı

Başbakan Jacinda Ardern

Ardern’in bütün kısıtlamaların kaldırıdılacağını açıkladığı 8 Haziran tarihinde, son 17 günde uygulanan 40 bine yakın testte bir tane bile pozitif vaka çıkmamıştı.

Hazirandan bu yana ülke neredeyse normale döndü ve tekrar kapanmaya neden olacak bir gelişme yaşanmadı.

Yeni Zelanda ayrıca katı sınır uygulamları da getirdi. Ülkeye yalnızca vatandaşlarının girişine izin veriliyor ve hükümet onaylı bir tesiste iki hafta geçirmeleri zorunlu.

Ülkeye geçici olarak dönüş yapan vatandaşlardan bu tesislerin masrafı olan 3100 bin Yeni Zelanda dolarını (yakşlaşık 13 bin lira) ödemekle yükümlü.

İzledikleri bu poltikanın yanı sıra ülkenin birkaç doğal avantajı da virüsle mücadelede başarı getirdi. Yeni Zelanda’nın kara sınır yok, bu da ülkeye girişlerin daha kolay kontrol edilmesini sağladı.

Ülke nüfusunun fazla olmaması da bir başka avantaj. Dünya Bankası verilerine göre ülkede kilometrekare başına 18 kişi düşüyor. Bu sayı ABD’de 36, Birleşik Krallık’ta 275, Hindistan’da 455 ve Türkiye’de 107.