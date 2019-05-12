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Yaramazlara biraz batar!

‘100 bin öğretmen açığı var’ diyen CHP’ye bakandan yanıt: Yeni atama yok

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, devlet okullarında ek ders ücreti karşılığı çalışan ve beş yılını tamamlayan ücretli öğretmenlerin atama taleplerini içeren soru önergesini Milli Eğitim Bakanlığı’na yöneltti. Önergeyi yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 5 bin öğretmenin önceki dönemde atandığını, yeni atama olmayacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

KPSS bazlı atamalar yapıldığını ve bunun atamalardaki liyakat esasına aykırı olduğunu kaydeden Gürer, “Neticede bilgileri taze olup 2-3 yıl çalışmış olanlar atanmış, 10-15 hatta 20 yıl ücretli öğretmenlik yapmış olanlar bu haktan mahrum bırakılmışlardır” diye konuştu.

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100 bin öğretmen açığı olduğu ve buna rağmen binlerce öğretmenin atamasının yapılmadığını belirten Gürer, “Öğretmenlerin durumunun bir kez daha gözden geçirilmesi gerekmektedir” dedi.

Bakan Selçuk ise, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde kararnamede yapılan değişiklikten bahsederek, “Bakanlıkça belirlenecek alanlarda olmak üzere bu kapsamda istihdam edilebilecek sözleşmeli öğretmen sayısı 5 bini geçemez” dedi ve tekrar öğretmen ataması yapılmasının mümkün olmadığını söyledi.

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