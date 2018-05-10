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Yaramazlara biraz batar!

‘100 bin imza’yı bulamayan Öz, CHP’ye çattı: Benim günahım neydi kardeşim?

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Cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusu yapan 3 bin 30 imza toplayarak aday olamayan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, “Özellikle CHP’ye bu konuda çok kızıyorum. Benim günahım neydi kardeşim?” diye sordu.

Fotoğraf: chp.org.tr

100 bin imza ile aday olabilmek için dört isim başvurmuştu. Vatandaşlar 4 Mayıs’ta kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna giderek destekledikleri kişilerin aday olabilmesi için imza vermeye başlamıştı.

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İmza verme işlemi dün akşam sona erdi. Buna göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 100 bin imzayı geçti. Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ise yeterli sayıya ulaşamadı.

Habertürk’ten Onur Şahanoğlu’na konuşan Öz, “Seçme ve seçilme hakkı konusunda bu uygulamayı sıkıntılı buluyorum. Aday olabilmek için 139 bin lira para ödemeniz gerekiyor. Partim olmasa ben bu parayı yatıramazdım, partisi olmayan kimse de bu parayı yatıramaz” dedi.

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100 bin imzalık sınırın fazla olduğunu savunan Öz, imza toplama sürecinde yaşadıklarına ilişkin “YSK’nın koordinasyon merkezlerinde oy toplanması işimizi zorlaştırdı. İnsanlar uzakta oturuyorlar, işe gidiyorlar. YSK koordinasyon merkezine gitmek için 30-40 kilometre gitmesi gereken insanlar var. Kimin arabası var, kim gidecek 30 kilometre yolu” diye konuştu.

‘Millet ittifakı’na sitem eden Öz, “Özellikle CHP’ye bu konuda çok kızıyorum. Benim günahım neydi kardeşim? Ben kendi gücümle, çalışmalarımla, partimin desteğiyle 3 bin 30 oy topladım. O onun havuzuna, öbürü başkasının havuzuna imza atıyor. Bunu doğru bulmuyorum. Benim partim küçük, yumruğum küçük ama yüreğim büyük” dedi.

Adalet Partisi’nin önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçime katılacağını aktaran Öz, “Her imza atan vatandaşımıza teşekkür ederim. Az olsun, öz olsun. Her bir imza atan çevresindeki 10 kişiyi partimize oy atmaya ikna etse, 30 bini aşkın oy yapar. Devlet için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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