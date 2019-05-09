Soğan, domates, patates ve hububatın ardından şimdi de ‘tohum’ adı altında 100 bin ton ayçiçeğinin sıfır gümrükle ithal edilmesine izin verildi. Uzmanlara göre hasat öncesi verilen bu karar ayçiçeği tohumu fiyatının düşük oluşmasına neden olacak ve ithalattan yine çiftçi zarar görecek.