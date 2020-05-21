100 avroluk biletle katıldığı çekilişte, 1 milyon avroluk Picasso tablosu kazandı

İtalya’da yaşayan bir kadın, 100 avroluk (746 lira) bilet satın alarak katıldığı çekilişte, İspanyol ressam Pablo Picasso’nun 1 milyon avro (7.46 milyon lira) değerindeki tablosunu kazandı.

Fotoğraf: Reuters

Picasso’nun çekilişte ‘ödül’ olarak belirlenen, 23X46 santimetre boyutundaki, 1921 tarihli ‘Nature Morte’ adlı yağlıboya tablosunu kazanan isim, Fransa’nın başkenti Paris’te, Christie’s müzayede evi tarafından yapılan çekilişle belirlendi. Çekiliş internet üzerinden canlı yayınlandı. Biletin kendisine hediye edildiği belirtilen talihlinin adı açıklanmadı.

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‘Care’ adlı uluslararası yardım kuruluşunun yararına düzenlenen ve Covid-19 salgını nedeniyle iki kez ertelenen çekilişte 51 bin bilet satıldı. Biletlerin yüzde 29’unun Fransa’da satıldığı belirtilen çekilişe dünyanın çok sayıda ülkesinden katılıp ‘Picasso tablosu kazanmak’ için şansını deneyen oldu.

Geçen yıl kasım ayında, ‘100 avro karşılığında Picasso tablosu’ sloganıyla duyurulan etkinlikte yardım kuruluşu için 5.1 milyon avro (38 milyon lira) toplandı. Bu paranın 4.2 milyon avrosunun (31.31 milyon lira) Fas, Kamerun ve Madagaskar’daki okullarda uygulamaya konulacak temiz su projelerinde kullanılacağı açıklandı.

Çekilişin ödülü olan tabloyu veren Monakolu koleksiyoner David Nahmad’a ise 900 bin avro (6.7 milyon lira) verileceği, onun da yardım kuruluşuna 100 bin avro (746 bin lira) bağışladığı belirtildi.

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Müzayede evinden yapılan açıklamada, “Picasso gibi insani meselelerle ilgilenen bir isim bu organizasyondan çok memnun kalırdı” ifadeleri kullanıldı.