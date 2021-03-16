10 yıllık savaşın ardından Suriye’nin ‘güçler’ haritası

Suriye’de iç savaş başlayalı tam 10 yıl oldu.

Fotoğraflar: AA

‘Arap Baharı’nın Suriye’de de hissedilmeye başladığı günlerde 15 Mart 2011’de güneydeki Dera kentinde öğrencilerin okul duvarına Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a “Ey doktor şimdi sıra sende” yazmasıyla halk ayaklanmasının fitili ateşlenmiş, gerginlik yerel çatışmalara, catışmalar iç savaşa evrilmişti.

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Savaş yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı en iyimser tahminle 500 bin civarında.

En acı istatistiklerden biri ise şu: Son 10 yıl boyunca her sekiz saatte bir çocuk ya yaralandı ya öldürüldü, yani yaklaşık 12 bin çoçuk.

Savaş yüzünden 12 milyon insan evinden barkından, yaşadığı yerden koptu. 5 milyon 600 bini ülkeyi terk etti. Yaklaşık 3,5 milyonu Türkiye’de.

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Savaş boyunca değişikliğe uğrayan Suriye’nin ‘güçler haritası’ IŞİD’in yenilmesinin ardından devlet ve Kürtler lehine değişti. Türkiye’nin müdahalesi ve Rus varlığı kuzeydeki nüfuz bölgelerinin sınırını yeniden çizdirdi. Muhalif güçler ise İdlib’e sıkıştı.

Reuters’in son haritası şöyle: