10 yıllık değişim: Yılbaşı sepeti 85’ten 337 liraya yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, her yıl ortalama 50 milyar doların üzerine dayanan cari açığın finansmanının, ekonominin üzerindeki en büyük yük olduğunu; bu açığı kapatmak için alınacak tedbirlerden birinin de emeklilik sisteminin düzeltilmesi olacağını söyledi.