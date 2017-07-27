10 yılın hatrına: TOKİ’nin kesmeye çalıştığı ağaçlar için köylüler 10 saat direndi

Manisa’da TOKİ’nin arıtma tesisi için 10 yıllık ağaçların kesilmesine karşı köylüler 10 saat direndi.

Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi’nde, TOKİ konutlarının arıtma tesisi yapımı için 10 yıllık çam ağaçları sökülmeye başladı.

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Kesime tepki gösteren 200 köylü de dün saat 07.30’dan itibaren kepçeler ve jandarmaların geldiği kazı alanına akın etti. Köylüler, sökülen ağaçları geri almak, geri kalanları da söktürmemek için işçilerle kavga ederek engel olmaya çalıştı.

Bu sırada güvenlik güçleriyle köylüler arasında arbede çıktı, TOMA hazır bekletildi.

Türk bayraklarıyla iş makinesi üstüne…

Mahallenin giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatıldı. Jandarma, polis ve Yunusemre belediyesinin zabıta ekipleri, köylüler ile işçilerin arasına set çekti.

Köylüler de ellerindeki Türk bayraklarıyla iş makinelerinin üstüne çıktı, her ağacın altında iki-üç kişi nöbet tuttu. Güvenlik güçleri ve zabıtalar iş makinelerinin başında ve ağaçların altında bekleyen köylülere su dağıttı.

Bir ağacın altında nöbet tutan köylü Fatma Baykarlar şunları söyledi: “Sabahtan beri nöbetteyiz. Niye buraya bu kadar askeri getirdiler? İsterlerse İzmir’den, İstanbul’dan da tavviye ekip getirsinler. Biz buradan kalkmayacağız. İstedikleri kadar uğraşsınlar, burayı vermeyiz. Her gün buradayız.”

Köylüler, ağaçları yeniden dikeceklerini de bildirdi.

Dört gözaltı

Köylülerin eylemi 10’uncu saatindeyken, güvenlik güçlerinden uyarı geldi.

Eylemin kanun aykırı olduğunu söyleyen güvenlik güçleri, köylülere dağılmaları için iki dakika süre verdi. Saatlerdir alanda olan köylüler dağılmayınca müdahale geldi.

Polis dört kişi gözaltına alırken, kazı için bekleyen iş makinesi de köylülerin çıkarılmasının ardından çalışmaya başladı.

Dava da açıldı

Öte yandan direniş yalnızca kazı alanında sınırlı kalmadı.

Akgedik Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Baykarlar, yapılması planlanan arıtma tesisinin iptali için Manisa İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Yerel CHP’li siyasetçiler de AKP’li siyasetçiler ve Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’le iletişime geçip, alanda çalışma yapılmadan önce mahkeme kararının beklenmesini istedi.