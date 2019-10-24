10 yılı aşkın süredir hazırlık yapılan Da Vinci sergisi Louvre Müzesi’nde açılıyor

Rönesans Dönemi’ne damgasını vuran İtalyan ressam, heykeltıraş ve mimar Leonardo Da Vinci’nin (1452-1519) eserlerinin yer aldığı, 10 yılı aşkın süren bir hazırlık sonunda tamamlanan sergi, bugün Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’nde kapılarını açıyor.

Ornithogalum umbellatum (Beytüllahim Yıldızı) Fotoğraf: Royal Collection Trust

İtalyan ressamın 500’üncü ölüm yıldönümü dolayısıyla açılan sergide 160’tan fazla eseri yer alıyor. Eserler, İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth ve Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in eşi Melinda Gates’inkinin de aralarında olduğu farklı koleksiyonlardan ‘ödünç alındı’. 24 Şubat 2024’e kadar açık kalacak sergiyi 500 bini aşkın kişinin gezmesi bekleniyor.

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Fotoğraf: Reuters

Sergideki en dikkat çekici eserlerden biri ‘L’Uomo Vitruviano’ (Vitruvius Adamı; üstte). Da Vinci’nin kalem ve mürekkep kullanarak yaptığı çizim İtalya’dan geçen hafta Paris’e yollandı. Serginin yardımcı küratörü Vincent Delieuvin, çizimin bilim ile sanat arasındaki ilişkinin önemine gönderme yaptığını vurguluyor.

La Scapigliata (Bir Kadının Başı) da sergide yer alan eserlerden biri. Fotoğraf: BBC

‘Leda’nın Başı’, ‘Truvalı Helen’ ve ‘Ornithogalum umbellatum’ (Beytüllahim Yıldızı) gibi tablolar ise Britanya Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in koleksiyonundan ödünç alınan 24 tablo arasında yer alıyor.

Fotoğraf: HTC Vive Arts

Da Vinci’nin en ünlü yapıtı Mona Lisa (üstte) ise sergiye dahil edilmedi. Eser, Louvre Müzesi’ndeki ‘sabit yerinde’, camekanlı bölme arkasında sergilenmeye devam edecek.

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İtalya ile Fransa arasında kriz çıktı

Sergi, İtalya ile Fransa arasında krize yol açtı. İtalya’da koalisyon ortağı aşırı sağcı Birlik Partisi, bu ülkedeki eserlerin Fransa’ya gönderilmesine, “Leonardo bir İtalyan. Sadece Fransa’da öldü. Bu nedenle Fransızlar her şeye sahip olmamalı” diye karşı çıktı. Konu mahkemeye taşındı ve ‘Vitruvius Adamı’ geçen hafta Venedik kentindeki mahkeme onay verdikten sonra eser Fransa’ya yollandı.