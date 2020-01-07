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Yaramazlara biraz batar!

10 yıldır kaçak su kullanılan apartın sahiplerine 1.6 milyon lira ceza kesildi

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, 2009’dan beri kaçak su kullanıldığı tespit edilen apartın eski ve yeni sahiplerine toplam 1 milyon 600 bin lira ceza kesildi.

Fotoğraf: DHA

Yahşihan belediyesi ekipleri, Yenişehir Mahallesi’nde H.K.’ye ait altı katlı apart otelde kaçak su kullanıldığını tespit etti; tutanak tutuldu.

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Belediye encümeninde alınan kararla 2009-2013 yılları arasında kullanılan kaçak su için binanın eski sahibi Z.U.’ya 600 bin, 2013-2019 arasında kullanılan kaçak su için ise yeni sahibi H.K.’ya 1 milyon lira para cezası verildi.

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