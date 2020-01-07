10 yıldır kaçak su kullanılan apartın sahiplerine 1.6 milyon lira ceza kesildi

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, 2009’dan beri kaçak su kullanıldığı tespit edilen apartın eski ve yeni sahiplerine toplam 1 milyon 600 bin lira ceza kesildi.

Fotoğraf: DHA

Yahşihan belediyesi ekipleri, Yenişehir Mahallesi’nde H.K.’ye ait altı katlı apart otelde kaçak su kullanıldığını tespit etti; tutanak tutuldu.

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Belediye encümeninde alınan kararla 2009-2013 yılları arasında kullanılan kaçak su için binanın eski sahibi Z.U.’ya 600 bin, 2013-2019 arasında kullanılan kaçak su için ise yeni sahibi H.K.’ya 1 milyon lira para cezası verildi.