10 yılda doğalgaz abonmanı 2.5, elektrik birim fiyatı üç kat arttı

2009’dan bu yana doğalgaz abonman ücretinin 2.5 kat, kömür fiyatlarının iki kattan fazla, elektrik birim fiyatının ise neredeyse üç kat arttığı kaydedildi. Vatandaşların yarısından fazlasının ısınma harcaması miktarlarını ‘normal’ olarak değerlendirdiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Veri Kaynağı’nın Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerinden derleyerek hazırladığı raporda, ısınma harcaması, yakıt türü ve yakıtların birim fiyatlarına ilişkin son 10 yıldaki değişimler hesaplandı.

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Doğalgaz abonman ücreti 2.5 kat yükseldi

Buna göre, konutların yüzde 69.9’unda doğalgaz kullanılıyor. Doğalgazın birim fiyatı 2009 yılının şubat ayında 1.07 lirayken, 2019 yılının ekim ayında 1 lira 83 kuruşa çıktı.

Yıllara göre doğalgazın birim fiyatı (2009-2019)

2009 yılının ekim ayında 277 bin 67 lira olan doğalgaz abonman ücreti ise 2019 ekim ayında 703 bin 32 liraya yükseldi.

Yıllara göre ortalama doğalgaz abonman ücretleri (2009-2019)

Kömür fiyatları iki kattan daha fazla artış gösterdi

Konutların yüzde 20.1’inde ısınmak için kömür ya da odun kullanılıyor. 1 ton kömürün ortalama fiyatı 10 yılda iki kattan daha fazla arttı.

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Yıllara göre ortalama kömür fiyatı (200-2019)

2009 yılı ocak ayında 441 bin 847 lira olan kömür fiyatı, 2019 yılının ekim ayında 1069 liraya yükseldi.

Elektriğin birim fiyatı neredeyse üç kat arttı

Konutların yaklaşık yüzde 9’unda ısınma için elektrik/klima kullanılıyor.

Yıllara göre elektriğin birim fiyatı (2009-2019)

2009 yılının ekim ayında 26 kuruş olan elektriğin birim fiyatı, 2019 yılının ekim ayında 71 kuruşa yükseldi.

Vatandaşların yarısından fazlası için ısınma harcaması miktarları normal

Şirketin araştırmasına göre, 2018 yılında vatandaşların yüzde 35’i ısınma/yakıt harcaması miktarının yüksek olduğunu düşünürken, yüzde 64.1’i ise ‘normal’ seviyede olduğunu söyledi. Yüzde 3.4’lük kısım ise harcama miktarlarının düşük olduğunu düşünüyor.