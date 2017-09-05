10 yılda beş kat: Üniversite öğrencilerinin ruh sağlığı şikayetleri artıyor

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İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre üniversitelere ruh sağlığı şikayetiyle başvuran öğrencilerin sayısı 10 yıl öncesine göre beş kat arttı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Kamu Politikaları Araştırma Enstitüsü’nün araştırmasının ortaya koyduğu üzere, 2006 yılında 3 bin üniversite öğrencisi psikolojik sorunları sebebiyle üniversiteye başvururken, 2015 ve 2016 yıllarında bu sayı 15 bine yükseldi.

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Başvuru oranının kadın öğrenciler arasında daha fazla yükseldiği görüldü.

2009-2010 yıllarında ruh sağlığıyla ilgili şikayet oranı her iki cinsiyet için de yüzde 0,5 olurken, bu oran 2015 yılında erkeklerde yüzde 1,4’e kadınlarda yüzde 2,5’e yükseldi.

Raporda, rakamların kaydedilenden yüksek olmasının beklendiği de aktarıldı.

Kimi üniversitelerin artan danışmanlık hizmeti taleplerine yanıt vermekte zorlandığı, bazı üniversitelerde de dört öğrenciden birinin ya danışmanlık hizmeti aldığı ya da almayı beklediği kaydedildi.

Araştırmayı yapan enstitü, artan eğitim masrafları ve istihdam piyasasındaki rekabetin öğrencilerin üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.