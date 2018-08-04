10 yılda 116 bin çocuk kayboldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, son 10 yılda 116 bin 94 çocuk kayboldu.

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in derlemesine göre, 2008 yılında 4 bin 517, 2009 yılında 5 bin 81, 2010 yılında ise 8 bin 81 çocuk kayboldu. 2011 yılında 10 bin 67, 2012 yılında 12 bin 474, 2013 yılında 16 bin 218, 2014 yılında 18 bin 696, 2015 yılında 17 bin 706 ve 2016 yılında ise 11 bin 691 çocuk için kayıp başvurusu yapılırken geçen yıl da 11 bin 563 çocuk kayboldu.

Reklam

TÜİK verilerine göre geçen yıl kaybolanlar arasında 273’ü erkek, 108’i ise kız olmak üzere 381 yabancı uyruklu çocuk da bulunuyor.

2017’de kaybolan 11 bin 563 çocuğun 5 bin 756’sı kız, 5 bin 807’si ise erkekti.

Reklam

11 yaş ve altı kayıp kız cocuğu sayısı 216, 15-17 yaş arası kız çocuğu sayısı ise 4 bin 121 oldu.

2017 yılında kız çocukları en fazla İstanbul’da kayboldu. 507 çocuk İstanbul’da kaybolurken bunu Bursa, Kayseri, Ankara, İzmir ve Adana izledi.