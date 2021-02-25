10 yıl önce kayıp başvurusunda bulunduğu karısını öldürdüğünü itiraf etti

İstanbul’da, 10 yıl önce karısı hakkında kayıp başvurusunda bulunan ve dosyanın tekrar incelemeye alınması üzerine ifadeye çağrılan kişi, eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Osman Biçer’in (43), üç çocuk annesi eşi Güldane Biçer’i. (32) hakkındaki 19 Eylül 2011 tarihli kayıp başvurusuna ilişkin dosyayı tekrar incelemeye aldı.

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Biçer, dün, ATV’de yayınlanan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ adlı programa katılıp karısı için gözyaşı döktükten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, Osman Biçer ve arkadaşı K.A.’nın tekrar ifadesine başvurdu.

Osman Biçer ifadesinde, Güldane Biçer’i, 17 Eylül 2011’de, Büyükçekmece’de bir çiftlikte iş bulduğu, çiftlik sahibinin kendisini de görmek istediği bahanesiyle Karaağaç Mahallesi Eskice mevkisine götürdüğünü anlattı.

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Güldane Biçer’e kendisini aldattığını düşündüğünü söylediğini, bu konuda aralarında tartışma çıktığını anlatan Osman Biçer, eşini, boğazından bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedi olay yerinde bırakıp kaçtığını itiraf etti.

İki gün sonra gidip gömmüş

Şüpheli Biçer, olaydan iki gün sonra polise kayıp başvurusunda bulunduğunu ve olay yerine kazma kürekle dönüp cesedi gömdüğünü söyledi.

Polis ekipleri, dün akşam saatlerinde şüphelinin tarif ettiği yerde yaptığı kazı çalışması sonucu buldukları, bütünlüğü bozulmuş ceset parçalarını

incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Osman Biçer Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.

Güldane Biçer’in “Kızımı bulmadan canımı alma” diyen annesinin bir süredir hastanede tedavi gördüğünü ve kızının cansız bedeninin bulunduğu saatlerde hayatını kaybettiği belirtildi.