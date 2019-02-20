10 yaşındaki öğrenci sınıfta yiyeceklere tutkal sıkınca: 20 çocuk hastanelik

Bursa’da bir ilkokulda 10 yaşındaki öğrencinin sıvı yapıştırıcı sıktığı yiyecekleri yiyen 20 arkadaşı, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Çocukların durumu iyi.

Fotoğraf: DHA

Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi’ndeki İhsan Dikmen İlkokulu üçüncü sınıfta öğrenim gören adı açıklanmayan bir öğrenci, teneffüste sınıf arkadaşlarının yiyeceklerine sıvı yapıştırıcı sıktı. Beslenme saatinde yiyecekleri yiyen yaklaşık 20 öğrenci mide bulantısı şikayetinin ardından rahatsızlandı. Öğrenciler, okul yönetiminin çağırdığı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Şaka mı intikam mı?

DHA’nın haberinde çocuğun bu davranışıyla ilgili iki iddia gündeme getirildi. Birincisi çocuğun bunu şaka olsun diye yaptığı. İkincisi, sınıfta dışlanan çocuğun intikam için böyle bir yola başvurduğu.

İl sağlık müdürlüğü çocukların genel durumun iyi olduğunu bildirdi.