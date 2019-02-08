10 yaşındaki kızın ölümü Japonya’yı ayağa kaldırdı: ‘İstismarın kökünü kurutacağız’

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Tokyo’da bir çocuk esirgeme kurumunda 10 yaşında kız çocuğun ölümünün ardından, çocuk istismarının kökünü kurutmak için devletin her türlü önlemi alacağını ve çocukların yaşamlarını korumanın bakanları tarafından ilk öncelik yapılacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Kyodo News’de yer alan habere göre Abe devletin kurumlarının arasındaki iletişimsizliğin küçük bir kız çocuğunun trajik ölümüne neden olmasının ardından bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Tüm bakanlarımızın çocuklarımızın hayatlarını korumayı birinci öncelik yapmasını ve çocuk istismarının kökünü kurutmak için mümkün olan tüm önlemleri almasını istiyorum.”

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Tokyo’da ailesi tarafından aç ve uykusuz bırakılarak istismar edilen 10 yaşındaki Mia Kurihara’nın trajik ölümü, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi üyelerinden birinin çabalarıyla uluslararası kamuoyunda da yankı bulmuştu.

Mia’nın istismar edildiği ortaya çıktıktan sonra Aralık 2017’de yedi haftalığına koruyucu aileye verilmiş fakat babasının Kurihara’ya otoritelere hitaben zorla yazdırdığı bir mektup üzerine Şubat 2018’de eve geri dönmesine izin verilmişti. O yıl mart ayında Kurihara okulundaki çocuk esirgeme kurumu yetkilisine mektubu zorla babasının yazdırdığını söylediği halde herhangi bir okul yetkilisi konuyla ilgilenmemiş, sonrasında Mia trajik bir şekilde aç ve uykusuz bırakılarak ve fiziksel şiddet görerek hayatını kaybetmişti. Mia Kurihara’nın bedeni babasından gelen acil yardım çağrısı sonrası evin tuvaletinde bulunmuştu.