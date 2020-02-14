10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli tutuklandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, pastaneye ekmek almaya giden 10 yaşındaki kız çocuğu S.A.’ya tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan iş yeri çalışanı M. G. (50), tutuklandı.
Ödemiş’teki bir pastanede çalışan M. G., iddiaya göre pastaneye ekmek almaya gelen S.A.’ya tacizde bulundu. Tacizin bir süre devam etmesinin ardından S.A., ailesi ekmek almaya gönderince gitmek istemedi. Durumdan şüphelenen ailesi, S.A. ile konuştu. Küçük kız, durumu anlatınca aile, pastane sahiplerine durumu bildirip, polise giderek M. G.’den şikayetçi oldu.
İhbar üzerine, Ödemiş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M. G.’i gözaltına aldı. Sorgusu tamamlanan adam, bugün saat 16:00 sıralarında sevk edildiği adliyede tutuklandı.