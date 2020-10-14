10 yaşındaki çocuk, kaybettiği komşularına bakan merkeze bağış toplamak için 200 gündür çadırda kalıyor

Britanya’da, 10 yaşındaki bir çocuk, 200 gündür hayatını kaybeden aile dostlarının anısına geceleri çadırda geçiriyor. Amacı, onların son günlerinde kaldığı merkez için bağış toplamak. 16 bin sterline (164 bin lira) ulaştı.

Fotoğraf: aile albümü (BBC)

Braunton adlı köyde yaşayan Max Woosey’nin komşusu ve aile dostu Sue 2017’de hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gören eşi Rick ise şubat ayında 74 yaşında yaşamını yitirdi.

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İkisine de North Devon Bakımevi destek oldu. Sue, son günlerinde orada kaldı. Rick ise doktorların yapacak başka bir şey olmadığı için tedaviyi sonlandırdığı hastaların bakımlarını üstlenen merkezin çalışanlarının desteğiyle evinde son günlerini geçirdi.

Rick, ölmeden önce çadırını Max Woosey’e hediye etti ve, “Bana söz ver burada maceralı günler yaşayacaksın” dedi.

Macera için çadırı kullanır mı bilinmez ama Woosey onu kaybedince ve salgın nedeniyle 28 Mart’ta, bağış toplamak için düzenlenen kampanyalar yasaklanınca merkeze destek olma kararı aldı.

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Çadırı evlerinin bahçesine kurup geceleri orada kalarak bağış toplamaya başladı. Bugüne kadar topladığı 16 bin sterlini artırmak istiyor.

Çadırda kalmayı sevdiğini, kötü havalarda ve karınca istilası olduğunda zorlandığını ve bol bol kitap ve çizgi roman okuduğunu söyleyen Woosey, “Kuşların seslerini dinleyerek uyumak ve uyanman çok güzel. Rick ve Sue’nun anısına bir şey yapabildiğim için de ayrıca sevindim” dedi.

Rick’in bıraktığı çadırını bir süre sonra kendisini destekleyen anne-babası tarafından yenilendiğini söyleyen Woosey’nin hedefi 1 yılı doldurmak.

Merkezin yöneticisi Stephen Roberts ise Woosey’e teşekkür ederek, “Bu destek daha iyi, uygun bir zamanda gelemezdi” ifadelerini kullandı.